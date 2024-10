"Ho capito chi è Turetta". E il papà di Giulia Cecchettin lascia l'aula (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'uomo ha ascoltato l'imputato con attenzione per tutto il tempo. Ma prima che iniziasse il controinterrogatorio se n'è andato Ilgiornale.it - "Ho capito chi è Turetta". E il papà di Giulia Cecchettin lascia l'aula Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'uomo ha ascoltato l'imputato con attenzione per tutto il tempo. Ma prima che iniziasse il controinterrogatorio se n'è andato

