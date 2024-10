Herpes zoster e RSV, esperti a confronto su vaccini e prevenzione (Di venerdì 25 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Puntare sulla vaccinazione per prevenire e contrastare patologie emergenti come il Virus respiratorio sinciziale o l’Herpes zoster, comunemente noto come il fuoco di Sant’Antonio: è uno dei principali messaggi che arriva da Palermo, in occasione del 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica. col/xd8/fsc/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Herpes zoster e RSV, esperti a confronto su vaccini e prevenzione Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – Puntare sulla vaccinazione per prevenire e contrastare patologie emergenti come il Virus respiratorio sinciziale o l’, comunemente noto come il fuoco di Sant’Antonio: è uno dei principali messaggi che arriva da Palermo, in occasione del 57° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Sanità Pubblica. col/xd8/fsc/sat/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

