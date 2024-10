Amica.it - Hailey Bieber e il look omaggio a Julia Roberts

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Per il lancio del nuovo prodotto Barrier Butter di Rhode,ha presenziato al suo dinner party al Funke di Beverly Hills con completo d’ispirazione maschile. La moglie di Justin ha scelto un tailleur della collezione P/E 2025 di Saint Laurent composto da: giacca strutturata doppiopetto, pantaloni palazzo, camicia a righe. Per completare la mise, Baldwin ha optato per pochette in raso, slingback in vernice e occhiali bayonetta di Miu Miu. Dato il colore e la silhouette dell’abito, compresa la cravatta vinaccia, l’ensemble della fondatrice di Rhode ricorda molto il completo Armani indossato daai Golden Globes nel 1990. Da sempre una grande fan della moda anni Novanta,omaggia le star d’epoca con unda autentica working girl.