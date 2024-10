Guterres con Putin a Kazan, Zelensky non lo riceve a Kiev (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rifiutato di ricevere il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Kiev, dopo quest’ultimo ieri a Kazan, a margine del vertice Brics, aveva incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto all’Afp un alto responsabile della presidenza ucraina. “Dopo Kazan, Guterres voleva venire in Ucraina, ma Guterres con Putin a Kazan, Zelensky non lo riceve a Kiev L'Identità. Lidentita.it - Guterres con Putin a Kazan, Zelensky non lo riceve a Kiev Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il presidente ucraino Volodymyrsi è rifiutato dire il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio, dopo quest’ultimo ieri a, a margine del vertice Brics, aveva incontrato il presidente russo Vladimir. Lo ha detto all’Afp un alto responsabile della presidenza ucraina. “Dopovoleva venire in Ucraina, maconnon loL'Identità.

