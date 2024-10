Ilfattoquotidiano.it - Grillo disse che il M5s è biodegradabile, ma ora è morto come muore qualsiasi rivoluzione

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) di Maurizio Contigiani Ci avevamo quasi creduto, eravamo quasi 11 milioni, nel 2018, due milioni nel 2024. Casaleggio è, Dario Fo è, la Piattaforma Rousseau è morta,che il Movimento 5 Stelle era, ovvero che la sua naturale dissoluzione, la sua degradazione si sarebbe trasformata in qualcosa di diverso,tutte le cose in natura ma, ad ogni passaggio, il prodotto riciclato avrebbe perso inevitabilmente la sua carica iniziale; in special modo, la sua preoccupazione era rivolta a quando il fenomeno avesse riguardato direttamente il pensiero. In questa esternazione Beppe, non so se consapevolmente, aveva profetizzato quello che sarebbe accaduto cinque anni dopo alla sua creatura, la perdita di consistenzala carta e la plastica dopo vari passaggi di riciclo.