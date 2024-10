Grave incidente lungo la provinciale: ferito un 22enne con il monopattino (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grave incidente stradale a Concorezzo: la vittima un ragazzo di 22 anni. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, poco prima delle 22 lungo la Sp2 Monza-Trezzo.Dalle informazioni fornite da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) il ferito è un giovane di 22 anni Monzatoday.it - Grave incidente lungo la provinciale: ferito un 22enne con il monopattino Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)stradale a Concorezzo: la vittima un ragazzo di 22 anni. L’è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 24 ottobre, poco prima delle 22la Sp2 Monza-Trezzo.Dalle informazioni fornite da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ilè un giovane di 22 anni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grave incidente ferroviario - treno deraglia : una vittima e feriti - Una tragedia ferroviaria ha sconvolto tutta la nazione. Un treno è improvvisamente deragliato, causando delle vittime. Stando ad un primo bilancio, ci sarebbe un morto mentre altre persone sono rimaste ferite. La polizia, intervenuta subito sul ... (Caffeinamagazine.it)

"Suo figlio ha avuto un grave incidente" - finto poliziotto truffa una novantenne : bottino da 30 mila euro - "Suo figlio ha avuto un grave incidente e per aiutarlo dobbiamo raccogliere quanto più denaro possibile". Si è presentato così l'ultimo finto poliziotto che pochi giorni fa ha raggirato una donna di 90 anni che abita in via Generale Antonio ... (Palermotoday.it)

Incidente a Bricherasio : scontro tra auto e moto - centauro grave in ospedale - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, sulla provinciale 161, denominata in quel tratto stradale Torre Pellice, a Bricherasio. In prossimità del ponte di Bibiana una moto e un'auto si sono scontrate e ad ... (Torinotoday.it)

Drammatico incidente stradale nella notte in provincia di Latina : due donne gravemente ferite - Due Persone in Prognosi Riservata dopo un Incidente Stradale Uno spaventoso incidente stradale ha portato al ricovero in condizioni delicate per un’automobilista e il suo passeggero, entrambi ora ricoverati con prognosi riservata presso il ... (Dayitalianews.com)