Grandi vittorie per Rangers Bilbao e Roma

(Di venerdì 25 ottobre 2024) 2024-10-25 00:11:30 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Europa League si è conclusa in pieno vigore dopo alcuni giorni divertenti di Champions League. Due squadre inglesi ed una scozzese in campo in una serata importante per la classifica. Il Tottenham ha battuto l’AZ Alkmaar nonostante non fosse al meglio nel nord di Londra per mantenere il suo inizio perfetto. Il Manchester United ha pareggiato 1-1 contro il Fenerbahce in una partita che ha visto l’espulsione dell’ex tecnico dei Red Devils Jose Mourinho. per scoprire cosa è successo in alcune delle altrepartite di Europa League e tutti i risultati di giovedì. Qarabag-Ajax 0-3punti a Baku! #UEL #qaraja pic.twitter.com/AgsZRRu0XQ —AFC Ajax (@AFCAjax) 24 ottobre 2024 L’Ajax ha vissuto una serata perfetta in Azerbaigian, battendo il Qarabag in trasferta.