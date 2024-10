Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato rivela: Helena si è innamorata, ma io ho solo giocato”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Durante la sua permanenza al Gran Hermano il modello milanese ha spiegato ai coinquilini spagnoli che il suo avvicinamento alla brasiliana eraun gioco, anche se lei non lo sapeva. Lunedì 21 ottobre, nella nona puntata dele Shaila Gatta sono stati premiati come i preferiti dal pubblico tra i concorrenti in nomination, ottenendo l'opportunità di vivere una sorta di 'luna di miele' nella casa spagnola del Gran Hermano. Tuttavia, durante questa esperienza,ha fatto unazione inaspettata, ammettendo che l'interesse mostrato perPrestes era statoun gioco, nonostante fosse consapevole che la modella brasiliana provasse sentimenti reali per lui.si smaschera, che aveva inizialmente coltivato un legame con Shaila, si era allontanato da lei con l'ingresso di