Giudici di Pace ad Eboli, Tommasetti (Lega): “No alla chiusura" (Di venerdì 25 ottobre 2024) “I Giudici di Pace rimangano a Eboli”: questo l'appello del consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, affinché la città della Piana del Sele non perda un presidio fondamentale, e non solo per quanto riguarda il funzionamento della giustizia. “Le notizie che ci giungono Salernotoday.it - Giudici di Pace ad Eboli, Tommasetti (Lega): “No alla chiusura" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Idirimangano a”: questo l'appello del consigliere regionale della Campania della, Aurelio, affinché la città della Piana del Sele non perda un presidio fondamentale, e non solo per quanto riguarda il funzionamento della giustizia. “Le notizie che ci giungono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Eboli - Tommasetti : “No alla chiusura dei giudici di pace” - Tempo di lettura: 2 minuti“I giudici di pace rimangano a Eboli”. Lancia un appello accorato il consigliere regionale della Campania della Lega, Aurelio Tommasetti, affinché la città della Piana del Sele non perda un presidio fondamentale, e non ... (Anteprima24.it)

Sparò a una vicina durante una lite con un fucile da sub - prosciolto dai giudici : “Incapace di stare in giudizio” - Il giudice per l’udienza preliminare di Tempio Pausiana (Sassari) ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Pasquale Serra, un 60enne di Golfo Aranci, che sparò con un fucile subacqueo contro la vicina di casa Petronela ... (Ilfattoquotidiano.it)