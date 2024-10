Geriatria a Fiumicino un incontro dedicato alla persona anziana e alle sue esigenze cliniche sociali e legali

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)25 ottobre 2024 – Domani, 26 ottobre, presso la Sala Consiliare di, a partire d8.30, si terrà un convegno dal titolo “L’importanza della valutazione multidimensionale nella valutazione clinica e medico legale della”. L’evento, promosso dal Comune diin collaborazione con la ASL Roma 3, sarà un’occasione per approfondire il ruolo della Valutazione Multidimensionale Geriatrica – VMD – non solo nell’ambito clinico, ma anche in quello medico-legale. La VMD, strumento chiave della, ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale nella valutazione prognostica dell’anziano e nella determinazione dell’autonomia funzionale e della capacità di intendere e volere.