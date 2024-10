FOTO&VIDEO/ Rinasce la Ferrini: un mito nel segno dell’amicizia e dello sport (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Rinasce la Giorgio Ferrini. La storica società beneventana riparte dalla Terza Categoria con nuovo entusiasmo e con la vecchia voglia di portare in alto un nome storico del calcio dilettantistico sannita. Il Mood Padel Club è lo scenario della conferenza di presentazione con un tavolo fatto di persone che hanno vissuto la gloria della vecchia Ferrini e altri che rappresentano il volto della rinascita. Un marchio che ha il volto di Giovanni Agriesti, il presidente di questa società fatta di amici e affidata alle mani di Maurizio Ricciolino. Tanti sacrifici, tanto lavoro per mettere in piedi una squadra fatta di esperti e giovani vogliosi di misurarsi con una grande avventura. Il tutto senza avere un campo di gioco. Anteprima24.it - FOTO&VIDEO/ Rinasce la Ferrini: un mito nel segno dell’amicizia e dello sport Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutila Giorgio. La storica società beneventana riparte dalla Terza Categoria con nuovo entusiasmo e con la vecchia voglia di portare in alto un nome storico del calcio dilettantistico sannita. Il Mood Padel Club è lo scenario della conferenza di presentazione con un tavolo fatto di persone che hanno vissuto la gloria della vecchiae altri che rappresentano il volto della rinascita. Un marchio che ha il volto di Giovanni Agriesti, il presidente di questa società fatta di amici e affidata alle mani di Maurizio Ricciolino. Tanti sacrifici, tanto lavoro per mettere in piedi una squadra fatta di esperti e giovani vogliosi di misurarsi con una grande avventura. Il tutto senza avere un campo di gioco.

