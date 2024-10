Festa sado-maso scatena crisi di giunta e commissariamento del Comune: ecco cos'è successo a Varano dè Melegari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una Festa a tema sadomaso che si sarebbe dovuta tenere in un castello medievale ha provocato una crisi di giunta , la decadenza del sindaco e il commissariamento del Comune . Succede a Varano dè Melegari , sulla collina parmense , dove sette dei dieci consiglieri comunali (quattro di maggioranza e tre di opposizione) si sono dimessi facendo decadere l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Feedpress.me - Festa sado-maso scatena crisi di giunta e commissariamento del Comune: ecco cos'è successo a Varano dè Melegari Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024) Unaa temache si sarebbe dovuta tenere in un castello medievale ha provocato unadi, la decadenza del sindaco e ildel. Succede adè, sulla collina parmense , dove sette dei dieci consiglieri comunali (quattro di maggioranza e tre di opposizione) si sono dimessi facendo decadere l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe

