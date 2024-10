Femminicidio Giulia Cecchettin, Turetta per la prima volta è presente in aula (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Venezia si svolge oggi la seconda udienza del processo per il Femminicidio di Giulia Cecchettin. È presente nell’aula del tribunale, per la prima volta, anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. È la prima volta che esce dal carcere - è rinchiuso da quasi un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Ieri il professor Giovanni Caruso, difensore dell'imputato, ha spiegato che "Turetta davanti alla corte d'Assise si sottoporrà all'interrogatorio". Depositato uno scritto di circa 40 pagine "in cui Turetta a mente fredda cerca di ricostruire punto per punto i suoi ricordi e di aggiungere o integrare quanto detto durante i lunghi interrogatori", ha detto il suo legale. Tg24.sky.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, Turetta per la prima volta è presente in aula Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Venezia si svolge oggi la seconda udienza del processo per ildi. Ènell’del tribunale, per la, anche Filippo, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. È lache esce dal carcere - è rinchiuso da quasi un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Ieri il professor Giovanni Caruso, difensore dell'imputato, ha spiegato che "davanti alla corte d'Assise si sottoporrà all'interrogatorio". Depositato uno scritto di circa 40 pagine "in cuia mente fredda cerca di ricostruire punto per punto i suoi ricordi e di aggiungere o integrare quanto detto durante i lunghi interrogatori", ha detto il suo legale.

