Liberoquotidiano.it - Emilia Romagna: cosa chiedono gli elettori nelle conversazioni web e social

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - L'analisi delleonline in, condotta da Adnkronos attraverso la piattaformaData tra marzo e ottobre 2024, ha esaminato 3,7 milioni di discussioni e 283 milioni di interazioni, rivelando i temi che hanno catturato l'attenzione del pubblico regionale. Si parla di politica, economia, sicurezza ed energia, Made in Italy, agricoltura e innovazione. Non mancano i trasporti e i problemi legati al maltempo. (Visualizza la ricerca completa) La politica è il tema più discusso (567.350 menzioni), seguito da economia (484.830 menzioni) e trasporti (453.250 menzioni). La preoccupazione per il lavoro e la crisi energetica ha segnato queste. Anche l'ambiente, con 397.860 menzioni, ha catalizzato l'attenzione, sottolineando l'interesse della popolazione per i cambiamenti climatici.