Lanazione.it - Commissione per il pro rettore dopo le dimissioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dovrebbe essere rapido il lavoro dellanominata per individuare il nuovo prodel Magistrato delle Contradelepresentate lunedì sera, al termine della riunione del Magistrato delle Contrade, dal priore della Lupa Carlo Piperno. Che ha parlato di "motivi personali" alla base della decisione comunicata ai colleghi onorandi. Una scelta che ha sorpreso tutti ma il Magistrato si è già messo a lavoro non tanto per individuare il successore quanto per trovare il nome del quarto membro che ora manca. Ad occuparsene sarà lanominata, formata da Alberto Benocci, priore del Valdimontone da Francesco Squillace onorando dell’Aquila e dal priore del Drago Luigi Sani.