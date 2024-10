Ciclismo, arriva il Grand Tour della Magna Grecia, prima edizione la prossima primavera (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fondazione Magna Grecia e la Lega del Ciclismo Professionistico hanno siglato un Protocollo d’intesa per poter dare il via all’organizzazione del Grand Tour della Magna Grecia, un progetto di corsa ciclistica professionistica da realizzarsi su più tappe attraverso le regioni del Sud Italia, in calendario per la prossima primavera. Un’occasione per promuovere L'articolo Ciclismo, arriva il Grand Tour della Magna Grecia, prima edizione la prossima primavera proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Fondazionee la Lega delProfessionistico hanno siglato un Protocollo d’intesa per poter dare il via all’organizzazione del, un progetto di corsa ciclistica professionistica da realizzarsi su più tappe attraverso le regioni del Sud Italia, in calendario per lavera. Un’occasione per promuovere L'articoloillavera proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Ciclismo - arriva il Grand Tour della Magna Grecia - prima edizione la prossima primavera - Roma, 25 ott. (Adnkronos) - La Fondazione Magna Grecia e la Lega del Ciclismo Professionistico hanno siglato un Protocollo d'intesa per poter dare il via all'organizzazione del Grand Tour della Magna Grecia, un progetto di corsa ciclistica ... (Liberoquotidiano.it)

