Champagne Day 2024: per festeggiare, l'abbinamento perfetto è con i formaggi (Di venerdì 25 ottobre 2024) In tutto il mondo il 25 ottobre si festeggia il re dei vini francesi: ecco le regole per servirlo al meglio e l'abbinamento ideale con diversi formaggi Vanityfair.it - Champagne Day 2024: per festeggiare, l'abbinamento perfetto è con i formaggi Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) In tutto il mondo il 25 ottobre si festeggia il re dei vini francesi: ecco le regole per servirlo al meglio e l'ideale con diversi

Champagne francese e formaggio italiano - la combo che ci è piaciuta tantissimo - L'idea era di prepararsi allo Champagne Day del 25 ottobre per tempo, avventurandosi in abbinamenti meno scontati. Per questo, il Bureau du Champagne Italia nei giorni scorsi ha organizzato a Milano una degustazione guidata presso Cavoli a Merenda, ... (Gqitalia.it)