Casini su Bologna-Milan | Sorpresi dalla decisione del sindaco Le porte chiuse potevano essere praticabili

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Lorenzo, presidente di Lega Serie A, interviene in conferenza stampa dopo l’assemblea di Lega odierna, che tra le altre cose ha deciso il rinvio di. Le dichiarazioni diriproposte da Tmw.: «Possibile recupero a febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale, è un’ipotesi» «L’ordine del giorno era ricco, abbiamo discusso le politiche federali, c’è una discussione frutto di discussioni tra Lega, Figc e altre componenti. L’assemblea ha apprezzato il lavoro svolto finora, ma ritiene che possanofatti passi in avanti per riconoscere l’importanza della Serie A nel sistema federale. È stato approvato il bilancio e sono stati discussi altri temi, come i calendari appesantiti. L’assemblea è durata un po’ di più perché abbiamo dovuto riunirci d’urgenza per rinviare».