Carlo: “Passato coloniale non si può cambiare, ma sia d’insegnamento” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Re Carlo ha riconosciuto gli "aspetti dolorosi" del Passato della Gran Bretagna, evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando al summit dei leader del Commonwealth a Samoa, il sovrano britannico ha affermato che "nessuno di noi può cambiare il Passato, ma possiamo impegnarci a L'articolo Carlo: “Passato coloniale non si può cambiare, ma sia d’insegnamento” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Reha riconosciuto gli "aspetti dolorosi" deldella Gran Bretagna, evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando al summit dei leader del Commonwealth a Samoa, il sovrano britannico ha affermato che "nessuno di noi puòil, ma possiamo impegnarci a L'articolo: “non si può, ma sia” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlo : “Passato coloniale non si può cambiare - ma sia d’insegnamento” - (Adnkronos) – Re Carlo ha riconosciuto gli "aspetti dolorosi" del passato della Gran Bretagna, evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando al summit dei leader del ... (Periodicodaily.com)

Daily Crown : re Carlo - 'non si può cambiare passato coloniale - ma sia d'insegnamento' - Apia, 25 ott. (Adnkronos) - Re Carlo ha riconosciuto gli "aspetti dolorosi" del passato della Gran Bretagna, evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando al summit dei leader ... (Liberoquotidiano.it)

Giancarlo Siani - la memoria non è il passato ma il futuro : l'editoriale del direttore Napoletano - La memoria non è la stanza vuota del passato, ma la stanza piena del futuro. È questo il pensiero forte che mi ha accompagnato per tutti i novanta minuti dedicati a Giancarlo Siani a... (Ilmattino.it)

Giancarlo Siani - la memoria non è il passato ma il futuro : l'editoriale del direttore Napoletano - La memoria non è la stanza vuota del passato, ma la stanza piena del futuro. È questo il pensiero forte che mi ha accompagnato per tutti i novanta minuti dedicati a Giancarlo Siani a... (Ilmattino.it)