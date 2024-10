Campania: terzo mandato per De Luca, pdl Azione in Commissione regionale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Napoli, 25 ott. (LaPresse) – Approda in Commissione al Consiglio regionale della Campania la proposta di legge che potrebbe aprire la strada a un terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Giuseppe Sommese, consigliere di Azione e presidente della Prima Commissione consiliare permanente, ha presentato la proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera F della legge 2 luglio 2004 n. 165”. Lapresse.it - Campania: terzo mandato per De Luca, pdl Azione in Commissione regionale Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Napoli, 25 ott. (LaPresse) – Approda inal Consigliodellala proposta di legge che potrebbe aprire la strada a unconsecutivo per il presidente della RegioneVincenzo De. Giuseppe Sommese, consigliere die presidente della Primaconsiliare permanente, ha presentato la proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera F della legge 2 luglio 2004 n. 165”.

