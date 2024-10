Campagna alla direzione della Città Metropolitana, l'avvocato Grillo verso la presidenza Atm (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'avvocato Carla Grillo alla presidenza dell'Atm, Giuseppe Campagna che da 24 ore ha rassegnato le dimissioni da capo della Spa alla direzione generale della Città Metropolitana: casella lasciata vuota dal city manager del Comune Salvo Puccio. Sono le indiscrezioni successive all'abbandono Messinatoday.it - Campagna alla direzione della Città Metropolitana, l'avvocato Grillo verso la presidenza Atm Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'Carladell'Atm, Giuseppeche da 24 ore ha rassegnato le dimissioni da capoSpagenerale: casella lasciata vuota dal city manager del Comune Salvo Puccio. Sono le indiscrezioni successive all'abbandono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osservatorio Provinciale per la Sicurezza sul lavoro, sottoscritto protocollo di intesa - La sottoscrizione dell’intesa è avvenuta oggi, giovedi 24 ottobre, nell’ambito della “Giornata provinciale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, promossa dalla Provincia con il patrocinio ... (livornopress.it)

Cena di San Martino e presentazione del libro “Non per Cattiveria” alla Libreria Rinascita di Ascoli - Un esordio sorprendente ambientato in una campagna magica e incantata e in una Milano che brilla fino ad accecare lo sguardo. Le info ... (picenooggi.it)

L’antidoto dell’halloween romano: intervista ad Anarchy In The Club e Nuur - Anarchy in the Club torna con NUUR per la serata del 31 ottobre. Un evento immerso nella campagna romana in simbiosi con notte di halloween. (parkettchannel.it)

L'INIZIATIVA - A Nisida parte il progetto "Noi Ci siamo": prevenzione, protezione e cure per le infezioni da HCV e HIV - Prevenzione, protezione e cure per le infezioni da HCV e HIV: a Nisida parte il progetto “Noi Ci siamo” L’Epatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli e l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida - con ... (napolimagazine.com)