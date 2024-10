Calcio Serie C. La Pianese sogna un’altra vittoria: assalto al Gubbio. Prosperi: "Avversario solido e compatto, sarà difficile» (Di venerdì 25 ottobre 2024) I 7 punti conquistati nelle ultime tre partite hanno portato nello spogliatoio della Pianese serenità ed entusiasmo. Ma il calendario non aspetta e già stasera (al Comunale alle 20,30) le zebrette sono chiamate a superare un nuovo ostacolo, il Gubbio. "I risultati aiutano a lavorare meglio – dice il tecnico Fabio Prosperi (nella foto) – ma non può cambiare il nostro modo di lavorare: non possiamo prescindere da una prestazione buona per arrivare al risultato. È quello a cui dobbiamo sempre ambire, per poi vedere cosa ci restituisce il campo". "Il Gubbio è una squadra partita per confermare il campionato dell’anno scorso – prosegue –: ci aspetta un’altra gara difficile. Conosco bene l’allenatore, le sue squadre sono sempre molto solide e compatte". L’allenatore applaude poi l’atteggiamento che i suoi ragazzi hanno tenuto fino a oggi, anche a Rimini. Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese sogna un’altra vittoria: assalto al Gubbio. Prosperi: "Avversario solido e compatto, sarà difficile» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) I 7 punti conquistati nelle ultime tre partite hanno portato nello spogliatoio dellaserenità ed entusiasmo. Ma il calendario non aspetta e già stasera (al Comunale alle 20,30) le zebrette sono chiamate a superare un nuovo ostacolo, il. "I risultati aiutano a lavorare meglio – dice il tecnico Fabio(nella foto) – ma non può cambiare il nostro modo di lavorare: non possiamo prescindere da una prestazione buona per arrivare al risultato. È quello a cui dobbiamo sempre ambire, per poi vedere cosa ci restituisce il campo". "Ilè una squadra partita per confermare il campionato dell’anno scorso – prosegue –: ci aspettagara. Conosco bene l’allenatore, le sue squadre sono sempre molto solide e compatte". L’allenatore applaude poi l’atteggiamento che i suoi ragazzi hanno tenuto fino a oggi, anche a Rimini.

