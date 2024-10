Bucci torna a parlare del tumore: "Non ho più sentito i gusti per lungo tempo. La barba? È così per la radioterapia" (Di venerdì 25 ottobre 2024) torna a parlare delle sue condizioni di salute il sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci. Dopo la scoperta del tumore, il delicato intervento dello scorso giugno e la radioterapia, Bucci nell'ultimo giorno di campagna elettorale dice ai microfoni di "Un Genovatoday.it - Bucci torna a parlare del tumore: "Non ho più sentito i gusti per lungo tempo. La barba? È così per la radioterapia" Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)delle sue condizioni di salute il sindaco di Genova e candidato alla presidenza della Regione Liguria Marco. Dopo la scoperta del, il delicato intervento dello scorso giugno e lanell'ultimo giorno di campagna elettorale dice ai microfoni di "Un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bucci torna a parlare del tumore: "Non ho più sentito i gusti per lungo tempo. La barba? È così per la radioterapia" - Bucci torna a parlare delle sue condizioni di salute a "Un giorno da pecora". E sulla barba a metà (un po' come la portava l'altista Gianmarco Tamberi, come ricorda lo speaker) dice: "Non è una cosa v ... (genovatoday.it)

Regionali 2024, Orlando sulla natalità: “Per Bucci si concorre alla crescita sociale facendo figli, ma le donne non sono uteri” - "Dietro quell'affermazione un universo, giudicare le persone sulle base delle loro scelte esistenziali è un'idea pericolosa per la politica" ... (ivg.it)

Regionali, Orlando: “Per Bucci si concorre alla crescita sociale facendo figli, ma le donne non sono uteri” - "Dietro quell'affermazione un universo, giudicare le persone sulle base delle loro scelte esistenziali è un'idea pericolosa per la politica" ... (genova24.it)

Bucci e Orlando, sfida a suon di canzoni (e frecciate) tra "Arrivederci" e "Roma capoccia" - I due competitor intervistati a "Un giorno da pecora" su Rai Radio Uno tra argomenti leggeri, ironia, frecciate e sfide elettorali ... (genovatoday.it)