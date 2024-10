Quifinanza.it - Bloccata l’acquisizione di Capri Holdings e Versace, crolla il titolo in Borsa, -45%

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un tribunale statunitense ha bloccatodi, gruppo che controlla, e Tapestry, che avrebbe creato un colosso della moda da oltre 8,5 miliardi di euro. Il ricorso era stato presentato dalla Ftc, la Federal trade commission, che si occupa di antitrust negli Stati Uniti. La decisione ha avuto effetti opposti sui due gruppi coinvolti.ta in, con le sue azioni che sono scese di valore del 45%. Tapestry al contrario cresce del 16%, ma ha annunciato che farà ricorso contro la decisione del tribunale.diinIl tribunale federale di Manhattan, nello Stato di New York, ha accettato il ricorso presentato dall’autorità per la concorrenza degli Stati Uniti contro la fusione di Tapestry Inc. e di