Inter-news.it - Biasin: «Inzaghi ha abituato tutti troppo bene. Juventus? Entrambe affaticate»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Fabrizio, noto giornalista vicino all’Inter, nel corso della puntata di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha commentato la situazione in generale sull’Inter in vista anche del derby contro lae della gestione di. BRAVI – Nel corso della puntata di Microfono Aperto, Fabrizioha commentato la situazione in casa Inter dopo la vittoria contro lo Young Boys in Champions League. Queste le sue parole: «Ogni stagione ha una storia diversa, quest’anno credo stia trovando la sua strada nonostante alcune sbavature. Questa Inter ha numeri importanti in Champions League, come zero gol subiti. Credo cheabbiaquanti, non deve giocare come il Barcellona di Guardiola o il Napoli di Sarri, questa idea dobbiamo levarcela dalla testa. Si può vincere senza essere bellissimi.