Zon.it - Beccato con 18 dosi hashish, tenta la fuga e aggredisce gli agenti: arrestato a Torrione

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel quartieredi Salerno, la Squadra Mobile della Questura ha condotto un blitz antidroga che ha portato all’arresto di un uomo, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. I dettagli dell’operazione L’operazione è scattata in una sala scommesse di Piazza Gloriosi, dove l’uomo è stato trovato in possesso di 18die 200 euro in banconote di piccolo taglio. Successivamente, la perquisizione nella sua abitazione ha permesso aglidi rinvenire materiale per il confezionamento e altri 300 euro in contanti. Durante l’intervento, l’uomo hato la, scagliando una sedia contro glie ferendo uno di loro a una gamba. Segui ZON.IT su Google News.