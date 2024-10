ATP Basilea 2024: Fils e Mpetshi Perricard danno un tocco francese, sfideranno Shelton e Rune (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giornata particolarmente lunga e ricca di risultati che meritano un certo approfondimento all’ATP 500 di Basilea. Il torneo svizzero si allinea alle semifinali in quel della St. Jakobshalle (che nel prossimo maggio ospiterà l’Eurovision). Andiamo a vedere quanto accaduto in questo venerdì. Ad aprire il programma la vittoria molto brillante di Arthur Fils. Il francese non solo batte il greco Stefanos Tsitsipas per 7-6(5) 6-3, ma con questo risultato si guadagna un importante gruzzoletto a livello economico. Avendo egli vinto più punti di tutti negli ATP 500, guadagna infatti 615.000 dollari. Non proprio una somma di poco conto, ed è la ragione per cui mima il gesto dei soldi a fine match. Dall’altra parte della rete per lui ci sarà Ben Shelton, autore del colpo del giorno su Andrey Rublev. Oasport.it - ATP Basilea 2024: Fils e Mpetshi Perricard danno un tocco francese, sfideranno Shelton e Rune Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Giornata particolarmente lunga e ricca di risultati che meritano un certo approfondimento all’ATP 500 di. Il torneo svizzero si allinea alle semifinali in quel della St. Jakobshalle (che nel prossimo maggio ospiterà l’Eurovision). Andiamo a vedere quanto accaduto in questo venerdì. Ad aprire il programma la vittoria molto brillante di Arthur. Ilnon solo batte il greco Stefanos Tsitsipas per 7-6(5) 6-3, ma con questo risultato si guadagna un importante gruzzoletto a livello economico. Avendo egli vinto più punti di tutti negli ATP 500, guadagna infatti 615.000 dollari. Non proprio una somma di poco conto, ed è la ragione per cui mima il gesto dei soldi a fine match. Dall’altra parte della rete per lui ci sarà Ben, autore del colpo del giorno su Andrey Rublev.

