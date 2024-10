Tutto.tv - Alfred sbugiarda Sofia UeD: “Mi ha chiesto di fingere una relazione” il fuorionda

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Al termine della puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda un’intervista speciale che è stata rilasciata dietro le quinte daEkhator di Temptation Island. Il ragazzo, al termine della puntata di ieri, ha avuto uno sfogo, sta di fatto che è scappato via dallo studio dando di matto dietro le quinte. Ebbene, in seguito, ha voluto rilasciare un’intervista in cui ha spiegato cosa gli sia successo e il motivo di quella reazione così spropositata. Nel farlo, ha attaccato pesantemente l’ex tentatricesvela perché ha avuto quella reazione a Uomini e DonneEkhator si è sfogato con lo staff di Uomini e Donne dietro le quinte al termine della registrazione dedicata agli ex volti di Temptation Island. Il ragazzo, innanzitutto, si è voluto scusare per la reazione avuta ieri. In seguito, poi, ha svelato il motivo del suo gesto.