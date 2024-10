Ad Arghillà lo sport diventa uno strumento di riscatto del territorio (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La battaglia in favore di Arghillà è più viva che mai, non abbassiamo la guardia”. Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha presentato il progetto ‘sportivamente insieme’, nel quartiere Arghillà a Reggio Calabria, presso il centro sportivo Tommaso Maestrelli, promosso dall’Asd Reggiotoday.it - Ad Arghillà lo sport diventa uno strumento di riscatto del territorio Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La battaglia in favore diè più viva che mai, non abbassiamo la guardia”. Così il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha presentato il progetto ‘ivamente insieme’, nel quartierea Reggio Calabria, presso il centroivo Tommaso Maestrelli, promosso dall’Asd

Sport e giovani - ad Arghillà prende il via il progetto "Sprotivamente insiema" - Spazi civici di comunità è un’iniziativa promossa dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri in ... (Reggiotoday.it)