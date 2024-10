A San Marco in Lamis è sempre più Cera contro Merla, botta e risposta sul murale avviato e bloccato (Di venerdì 25 ottobre 2024) A San Marco in Lamis è durato il tempo di un annuncio, con qualche immagine pubblicata sui social, l'opera che l'artista internazionale Alaniz stava realizzando sul muro di cinta del Pta di via Sannicandro.L'esponente argentino della street art, da ieri pomeriggio e fino a domenica, avrebbe Foggiatoday.it - A San Marco in Lamis è sempre più Cera contro Merla, botta e risposta sul murale avviato e bloccato Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Saninè durato il tempo di un annuncio, con qualche immagine pubblicata sui social, l'opera che l'artista internazionale Alaniz stava realizzando sul muro di cinta del Pta di via Sannicandro.L'esponente argentino della street art, da ieri pomeriggio e fino a domenica, avrebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La rassegna 'InConcerto' a San Marco in Lamis con l’omaggio a Caruso - Ritorna a San Marco in Lamis la 20esima edizione della Rassegna Musicale Internazionale InConcerto, diretta e ideata dal Maestro Luciano Pompilio. Venerdì 25 ottobre al Teatro del Giannone a partire dalle 20, protagonista assoluta della serata ... (Foggiatoday.it)

Mons. Ferretti benedice "L'uomo della Sindone" : a San Marco in Lamis l'opera di Sergio Rodella - Mons. Giorgio Ferretti ha benedetto il modello e i pannelli che riproducono l’uomo impresso nel sacro lenzuola della Sindone. La benedizione è avvenuta ieri sera, a San Marco in Lamis, al termine della messa che ha chiuso una ricca giornata di ... (Foggiatoday.it)

Dopo 8 mesi dall'assalto a colpi di ruspa - riapre l'ufficio postale di San Marco in Lamis - Dopo 8 mesi dall'agguato da film,Poste Italiane comunica la riapertura dell’ufficio postale di San Marco in Lamis, reso inagibile dall'attacco criminoso avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 febbraio a colpi di escavatore (qui i dettagli). La ... (Foggiatoday.it)

La fortuna bacia San Marco in Lamis : vinti 62mila euro al Lotto - Festa grande a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, grazie al gioco del Lotto. Nella località pugliese, come riporta Agipronews, sono stati vinti 62.375 euro in seguito alla combinazione 2-9-46-78 sulla ruota Nazionale, con una giocata del ... (Foggiatoday.it)