X Factor 2024 al via i live | giudici e concorrenti anticipazioni

(Adnkronos) – Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, oggi giovedì 24 ottobre a X Factor 2024 si apre la pagina decisiva, quella dei live. A condurre lo show Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show in diretta. Al tavolo siederà una giuria affiatata, divertita e competente, a cui spetterà il compito di condurre i ragazzi settimana dopo settimana in questo viaggio: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli, Paola Iezzi 'si sfidano' in una competizione che li vede guidare altrettante squadre composte da tre artisti ciascuna. Saranno loro a seguire, in prima persona e di comune accordo con i concorrenti, tutte le fasi di creazione e realizzazione delle performance. I live andranno in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.

X Factor 2024 live streaming e diretta tv : dove vedere la prima puntata - X Factor 2024 live streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, Sky, Tv8, in chiaro Questa sera, 24 ottobre 2024, va in onda la prima puntata di X Factor 2024, con la conduzione di Giorgia. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW. (Tpi.it)

X Factor 2024 : stasera su Sky il primo Live Show - con due manche di cover famose e Ghali superospite - Questa sera, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva il primo Live Show di X Factor 2024. Le squadre dei 4 giudici, ancora al completo, si sfideranno in due manche di cover. Giorgia debutterà alla conduzione e l'ospite della serata sarà Ghali. (Comingsoon.it)

X Factor 2024 - i giudici : la giuria e la conduttrice dei Live - Alla conduzione la new entry Giorgia, una delle voci più amate dal pubblico. Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21. Jake La Furia sale sul palco con Francamente, nome d’arte di Francesca Siano (28enne torinese trasferitasi a Berlino) il cui progetto musicale spazia tra cantautorato ed elettronica, The Foolz, quintetto rock veronese ed El Ma, cantante 17enne bulgara arrivata in Italia tre anni fa. (Tpi.it)