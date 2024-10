Zonawrestling.net - WWE: Vince e Linda McMahon accusati di aver coperto abusi su giovani ragazzi

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Come sappiamo, a seguito della denuncia da parte della ex dipendente Janel Grant, è finto al centro di uno scandalo pere comportamenti inappropriati che di fatto ha posto fine al suo lavoro in WWE. Arrivano ore nuove accuse con una azione legale diretta nei confronti del (ex) Chairman, di, della WWE e di TKO Group. Nuove accuse Secondo quanto evidenziato da Sean Sapp di Fightful Select, una nuova azione legale è stata intentata nei confronti di, nonché di, della WWE e di TKO Group. Secondo quanto rappresentato dallo studio legale DiCello Levitt and Murphy, Falcon & Murphy, Melvin Philipps Jr., che fu responsabile della staff addetto al ring, avrebbe abusato alcuni, minori di età, che venivano impiegati come “ring boys”.