Venom: The Last Dance – Recensione senza spoiler (Di giovedì 24 ottobre 2024) I cinema di tutto il mondo sono pronti ad accogliere nelle proprie sale l’ultimo capitolo della trilogia sul nemico numero uno di Spider-Man. Venom: The Last Dance segna il debutto alla regia di Kelly Marcel, già sceneggiatrice di dei primi due capitoli di Venom, e vede il ritorno nei panni del Protettore Letale di Tom Hardy; assieme a lui, un cast che vede pochi ritorni come quello di Stephen Graham e Peggy Lu ma, soprattutto, nuove aggiunte come: Juno Temple, Rhys Ifans e Chiwetel Eijofor. Trama di Venom: The Last Dance Dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, il governo statunitense dà la caccia a Eddie Brock e a Venom. Nel frattempo, alcuni simbionti mandati dal creatore di Venom, Knull, giungono sulla Terra. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sulla loro relazione. Nerdpool.it - Venom: The Last Dance – Recensione senza spoiler Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) I cinema di tutto il mondo sono pronti ad accogliere nelle proprie sale l’ultimo capitolo della trilogia sul nemico numero uno di Spider-Man.: Thesegna il debutto alla regia di Kelly Marcel, già sceneggiatrice di dei primi due capitoli di, e vede il ritorno nei panni del Protettore Letale di Tom Hardy; assieme a lui, un cast che vede pochi ritorni come quello di Stephen Graham e Peggy Lu ma, soprattutto, nuove aggiunte come: Juno Temple, Rhys Ifans e Chiwetel Eijofor. Trama di: TheDopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home, il governo statunitense dà la caccia a Eddie Brock e a. Nel frattempo, alcuni simbionti mandati dal creatore di, Knull, giungono sulla Terra. Mentre il cerchio si stringe attorno a loro, i due protagonisti sono costretti a prendere una decisione sconvolgente che farà calare il sipario sulla loro relazione.

