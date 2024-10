USA 2024, Kamala Harris attacca Trump: “Fascista”, lui ribatte: “Solo bugie”. È testa a testa nei sondaggi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Botta e risposta tra Kamala Harris e Donald Trump a meno di due settimane dalle elezioni presidenziali USA del 5 novembre prossimo. L'attuale vicepresidente ha definito l'ex tycoon "un fascista" e lui: "Lei non sa mettere due parole in fila". Intanto, secondo gli ultimi sondaggi, è testa a testa tra i due candidati nei sette Stati chiave. Fanpage.it - USA 2024, Kamala Harris attacca Trump: “Fascista”, lui ribatte: “Solo bugie”. È testa a testa nei sondaggi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Botta e risposta trae Donalda meno di due settimane dalle elezioni presidenziali USA del 5 novembre prossimo. L'attuale vicepresidente ha definito l'ex tycoon "un fascista" e lui: "Lei non sa mettere due parole in fila". Intanto, secondo gli ultimi, ètra i due candidati nei sette Stati chiave.

