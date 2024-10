Ilrestodelcarlino.it - Un vino marchigiano fra i migliori d’Italia secondo la guida Bibenda 2025

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ascoli, 24 ottobre 2024 – Ha brillato ancora una volta. Tra i diecivinilac’è il Kurni 2022, da uve Montepulciano, creato da Marco Casolanetti, “autore di vini carismatici”. L’unicoper le Marche. Targato azienda Oasi degli Angeli. La redazione di, in chiusura delladella Federazione italiana sommelier (Fis), ha scelto i campioni dei campioni: dieci vini, tra tutti quelli degustati, e poi premiati con i 5 Grappoli per rappresentare la migliore qualità. L’azienda vitivinicola Oasi degli Angeli si è distinta con il suo fiore all’occhiello, il Marche IGT “Kurni”. Pluripremiato e osannato dalla critica, vincitore di illustri riconoscimenti questo Montepulciano in purezza è ildelle grandi occasioni.