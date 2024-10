Ucraina-Russia, Putin: “Sincera intenzione Trump per stop guerra” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vladimir Putin definisce "Sincera" l'intenzione di Donald Trump di porre fine al conflitto in Ucraina. Trump "ha parlato di voler fare il possibile per porre fine al conflitto in Ucraina. Mi sembra che lo dica in modo sincero. E noi accogliamo con favore le dichiarazioni di questo genere, qualunque sia la loro origine", Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Vladimirdefinisce "" l'di Donalddi porre fine al conflitto in"ha parlato di voler fare il possibile per porre fine al conflitto in. Mi sembra che lo dica in modo sincero. E noi accogliamo con favore le dichiarazioni di questo genere, qualunque sia la loro origine",

