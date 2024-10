Twente-Lazio: programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Sky di Twente-Lazio, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. Grande partenza in Europa per i biancocelesti, a punteggio pieno e reduci però dal ko contro la Juve in campionato: serve un altro successo in casa dei pericolosi olandesi, sarebbe davvero un colpaccio per il cammino europei dei ragazzi di Baroni. Chi vincerà al De Grolsch Veste? Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 24 ottobre. I TELECRONISTI DI Twente-Lazio Twente-Lazio sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Davide Polizzi e Nando Orsi. Twente-Lazio: programma e teleronisti Sky Europa League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ile i telecronisti su Sky di, match valido per la terza giornata dell’. Grande partenza inper i biancocelesti, a punteggio pieno e reduci però dal ko contro la Juve in campionato: serve un altro successo in casa dei pericolosi olandesi, sarebbe davvero un colpaccio per il cammino europei dei ragazzi di Baroni. Chi vincerà al De Grolsch Veste? Fischio d’inizio alle ore 21 di giovedì 24 ottobre. I TELECRONISTI DIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Davide Polizzi e Nando Orsi.SkySportFace.

