Trovato il ladro delle monetine Il giovane è stato tradito dalla felpa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarzana (La Spezia), 24 ottobre 2024 – Lo haladal disegno originale che indossava la notte del raid all’interno di palazzo civico per rubare monete dalle macchinette del caffè e bibite. Le immagini di sorveglianza posizionate intorno a palazzo Roderio lo hanno immortalato intorno alle 2 mentre sbucava da via Marconi, a fianco del municipio, per salire in direzione Santa Caterina. Una figura mai vista prima che ha insospettito gli agenti del commissariato di Sarzana che, sempre grazie all’ausiliotelecamere, lo hanno anche visto parlare con due persone note nella zona dell’Olmo. I poliziotti coordinati dal vicequestore Annamaria Ciccariello hanno rintracciato i due uomini immortalati nella conversazione per chiedere informazioni sul personaggio che si aggirava indossando unasulla quale era disegnato un gatto. Un particolare che lo ha