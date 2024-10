Inter-news.it - Thuram: «Per chi tiferà papà? Per la Juventus. No sfida scudetto»

ha commentato la vittoria dell'Inter a Berna con lo Young Boys, per poi rispondere sul match con ladel fratello. VITTORIA E TORINO – A parlare della partita appena vinta dall'Inter contro lo Young Boys, Marcus. L'attaccante francese, autore del gol decisivo, ha risposto anche alla domanda sul derby d'Italia con la: «Vittoria importante con una squadra carica, davanti ai suoi tifosi e in un campo difficile. Siamo una squadra che non molla mai, siamo riusciti a non subire gol.? Bella partita.Lilian chi? Per la! Non èancora». Le sue parole a Sky Sport.