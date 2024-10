Stava probabilmente aspettando l’autobus per andare al lavoro Maria la 62enne morta ieri in un tragico incidente stradale lungo l’Appia

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella mattinata di, il corpo senza vita diSmical, una donna di 62 anni di origine romena, è stato rinvenuto in un canale che costeggia la variante Appia, nel territorio di Formia. I Carabinstanno indagando per determinare le esatte cause del decesso, ma una prima ricostruzione suggerisce che la donna potrebbe essere stata coinvolta in unavvenuto nella zona nelle prime ore del giorno. Coinvolgimento nell’Nel corso della mattinata di, due veicoli – una Fiat e un’Audi – sono stati coinvolti in unsulla variante Appia, per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Dono Svizzero di Formia per ricevere cure mediche.