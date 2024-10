Start Cup Campania 2024 al Sant’Agostino: ricerca e innovazione per valorizzare talenti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiinnovazione ricerca competenze. Queste le parole chiave che il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora ha voluto sottolineare nel presentare la giornata finale di “Start Cup Campania 2024”, la competizione regionale che mira a premiare le migliori idee imprenditoriali maturate all’interno delle sette Università della regione e che costituisce la più longeva tra le competizioni fra progetti d’impresa innovativa in ambito universitario. Undici sono i finalisti di Start Cup Campania 2024, così come sono stati proposti dagli Atenei regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale, nel corso della cerimonia all’Auditorium Sant Agostino, presente questo pomeriggio l’assessore regionale all’Istruzione Valeria Fascione e il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Anteprima24.it - Start Cup Campania 2024 al Sant’Agostino: ricerca e innovazione per valorizzare talenti Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuticompetenze. Queste le parole chiave che il Rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora ha voluto sottolineare nel presentare la giornata finale di “Cup”, la competizione regionale che mira a premiare le migliori idee imprenditoriali maturate all’interno delle sette Università della regione e che costituisce la più longeva tra le competizioni fra progetti d’impresa innovativa in ambito universitario. Undici sono i finalisti diCup, così come sono stati proposti dagli Atenei regionali Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale, nel corso della cerimonia all’Auditorium Sant Agostino, presente questo pomeriggio l’assessore regionale all’Istruzione Valeria Fascione e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro : Leroy Merlin Italia ricerca oltre 120 nuove figure professionali in tutta Italia. Anche in Campania - L'articolo Lavoro: Leroy Merlin Italia ricerca oltre 120 nuove figure professionali in tutta Italia. Tra i requisiti si richiede il possesso di una laurea o un diploma, esperienza pregressa in assistenza diretta al cliente e/o in vendita, preferibilmente in ambito, arredamento e progettazione, intraprendenza e forte orientamento al miglioramento continuo e al risultato. (Ildenaro.it)

Maltempo Campania - mamma e figlio dispersi ricercati anche con i gommoni. Danni devastanti tra Caserta e Avellino - Ancora nessuna traccia né della madre né del figlio. Esondato un altro torrente nella piana del Dragone a Volturara.Continua a leggere . (Fanpage.it)