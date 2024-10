Spettacolo 'Bunker' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa succede quando la fede in una causa vacilla o quando la crisi intacca le certezze più profonde? Sono domande a cui si cercherà di dare una risposta nella pièce "Il Bunker", Spettacolo inaugurale del cartellone "Sguardi", dedicato alla nuova drammaturgia, della Compagnia Buio in Sala.Sul Cataniatoday.it - Spettacolo 'Bunker' Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cosa succede quando la fede in una causa vacilla o quando la crisi intacca le certezze più profonde? Sono domande a cui si cercherà di dare una risposta nella pièce "Il",inaugurale del cartellone "Sguardi", dedicato alla nuova drammaturgia, della Compagnia Buio in Sala.Sul

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando un musicista ride : a Udine il nuovo spettacolo di Elio - Cantautore, musicista, comico, doppiatore, attore, conduttore televisivo, leader e cantante degli Elio e Le Storie Tese, Elio è uno dei più apprezzati e amati artisti della scena culturale italiana. Dopo il successo a teatro con “Ci vuole orecchio” e dopo la reunion degli Eelst, l’istrionico... (Udinetoday.it)

Lo spettacolo dell'aurora boreale in riva all'Adriatico - ecco per quando è atteso il bis - Anche la Romagna e il Riminese hanno vissuto nella serata di giovedì (10 ottobre) uno spettacolo da levare il fiato. Da Bellaria fino a Cattolica, ma anche nell’entroterra, in molti sono rimasti incantati dell'aurora boreale o Sar, simili alle aurore ma dalla dinamica di origine differente. Sui... (Riminitoday.it)

Lo spettacolo 'Quando le stelle caddero nel fiume' al Teatro Kismet - Dopo il debutto allo scorso Festival Maggio all’Infanzia lo spettacolo Quando le stelle caddero nel fiume aprirà la stagione 2024.25 'Attraversamenti' del Teatro Kismet a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari con due giorni di repliche: sabato 19, ore 21:00 e domenica 20 ottobre, ore 18:00... (Baritoday.it)