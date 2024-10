Spaccio di droga grazie a Instagram: denunciato un 34enne olgiatese (Di giovedì 24 ottobre 2024) Verso mezzogiorno di ieri, una volante della polizia di Como transitando in via Turati a Como, ha notato uno strano movimento tra un uomo a piedi e l’occupante di un grosso suv rosso fermo sul ciglio della strada. Gli agenti hanno immediatamente intuito che quell’azione fosse uno scambio di droga Quicomo.it - Spaccio di droga grazie a Instagram: denunciato un 34enne olgiatese Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Verso mezzogiorno di ieri, una volante della polizia di Como transitando in via Turati a Como, ha notato uno strano movimento tra un uomo a piedi e l’occupante di un grosso suv rosso fermo sul ciglio della strada. Gli agenti hanno immediatamente intuito che quell’azione fosse uno scambio di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giro di droga, blitz tra i giovanissimi - Tremezzina Operazione dei carabinieri con le unità cinofile: tre ragazzi indagati e 15 grammi di hashish recuperato. Alcuni intercettati dai militari appena fuori casa, con lo zaino in spalla. Il ... (laprovinciadicomo.it)

Baby Gang assolto in Appello: "Rapina non è impresa da ricco rapper disturbato" - Queste le motivazioni con cui i giudici di Milano hanno annullato la sentenza di primo grado e hanno assolto il trappaer "per non aver commesso il fatto". Pena ridotta per la sparatoria in corso Como ... (adnkronos.com)

Cantù, arrestato in flagranza mentre cede due dosi di cocaina cocaina - Cantù (Como), 21 ottobre 2024 – Trovato mentre cedeva due dosi di cocaina, che i carabinieri hanno recuperato e sequestrato, un albanese di 47 anni residente a Cantù, è stato arrestato in flagranza di ... (ilgiorno.it)