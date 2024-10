Sondaggi, ecco la supermedia: questa volta c’è chi festeggia davvero! (Di giovedì 24 ottobre 2024) A due anni dall’insediamento del governo di Giorgia Meloni, è utile analizzare l’orientamento politico degli italiani attraverso i dati sulle intenzioni di voto e gli indici di gradimento. In questo periodo non si registrano grandi novità nelle intenzioni di voto, tranne un leggero calo di Fratelli d’Italia (FdI) compensato dall’aumento di Forza Italia e soprattutto della Lega. Il partito di Salvini, in particolare, sembra beneficiare del recente focus sul tema migratorio.Leggi anche: Caso Albania, Meloni: “Determinata ad andare avanti” Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico (PD) si attesta poco sopra il 23%, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) e Alleanza Verdi-Sinistra mantengono stabilità. Più in difficoltà appare l’area liberal-centrista di Azione e Italia Viva, con un consenso complessivo del 5%, il più basso dall’inizio della legislatura. Thesocialpost.it - Sondaggi, ecco la supermedia: questa volta c’è chi festeggia davvero! Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A due anni dall’insediamento del governo di Giorgia Meloni, è utile analizzare l’orientamento politico degli italiani attraverso i dati sulle intenzioni di voto e gli indici di gradimento. In questo periodo non si registrano grandi novità nelle intenzioni di voto, tranne un leggero calo di Fratelli d’Italia (FdI) compensato dall’aumento di Forza Italia e soprattutto della Lega. Il partito di Salvini, in particolare, sembra beneficiare del recente focus sul tema migratorio.Leggi anche: Caso Albania, Meloni: “Determinata ad andare avanti” Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico (PD) si attesta poco sopra il 23%, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) e Alleanza Verdi-Sinistra mantengono stabilità. Più in difficoltà appare l’area liberal-centrista di Azione e Italia Viva, con un consenso complessivo del 5%, il più basso dall’inizio della legislatura.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali Umbria 2024 - il sondaggio BiDiMedia : ecco come partecipare - È online il sondaggio per mappare e comprendere le intenzioni dell'elettorato umbro. Il 17 e 18 novembre urne aperte per il rinnovo del consiglio regionale e per l'elezione del presidente della Regione. . L'operazione, totalmente indipendente da qualsiasi schieramento politico e. . . Umbria al voto. (Perugiatoday.it)

Elezioni regionali Umbria 2024 - chi voteresti? Ecco il sondaggio BiDiMedia - Si avvicina l’appuntamento elettorale a livello regionale in Umbria, quando i cittadini saranno chiamati alle urne il 17 e 18 novembre per il rinnovo del consiglio regionale. . Dopo il confronto pubblico andato in scena al cenacolo San Marco (organizzato dalle redazioni di PerugiaToday, TerniToday. (Ternitoday.it)

Ecco i risultati del sondaggio "BiDiMedia/Citynews" : De Pascale davanti a Ugolini - Il "dem" Michele De Pascale in vantaggio chiaro sulla civica di centrodestra Elena Ugolini. Il Partito Democratico a guidare, seguito da Fratelli d'Italia. Affluenza stimata oltre il 50% e una percentuale ancora elevata di indecisi. Sono questi, in estrema sintesi, i dati fondamentali che... (Ilpiacenza.it)