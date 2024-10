Liberoquotidiano.it - Sinner, la sua bestia nera si chiama Auger-Aliassime: chi è il rivale più ostico

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Otto titoli in dieci mesi, la posizione numero 1 della classifica ATP e un avvenire di futuro successo. Eppure, eppure per Jannikci sono degli ostacoli ancora da superare o delle statistiche da migliorare contro giocatori più giù in classifica, ma ostici. Anche se negli ultimi due anni non ci sono stati confronti diretti,ha soffertonel 2022, perdendo contro il canadese sia a Madrid che a Cincinnati. Poteva ritrovarlo quest'anno sempre in Spagna, ma è statoa dare forfait. Altro “cagnaccio da combattimento” è lo spagnolo Pablo Carreño Busta, quattro anni fa s'impose sull'italiano ai quarti del torneo di Rotterdam e in Canada con un netto 6-4, 6-2.riuscì a prevalere, invece, a Miami, sempre nel 2022, con un sofferto 5-7, 7-5, 7-5. Oggi, chiaramente, la storia è diversa.