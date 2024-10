Salento, incidente tra auto e monopattino: ferito un giovane (Di giovedì 24 ottobre 2024) Paura nel pomeriggio di oggi in via Rubichi a Nardò, nel Salento, per un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un minore a bordo di un monopattino. Nell'impatto con Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente tra auto e monopattino: ferito un giovane Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Paura nel pomeriggio di oggi in via Rubichi a Nardò, nel, per unstradale in cui è rimasto coinvolto un minore a bordo di un. Nell'impatto con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salento, abusi sessuali su due sorelline: indagato il fratellastro - Avrebbe abusato delle due sorelline, all’epoca dei fatti di 9 e 10 anni, con il ricatto di lasciarle giocare alla play-station solo se lo ... (msn.com)

Francesco Caputo morto in bici contro la portiera di un’auto, oggi la protesta dei ciclisti a Milano - Associazioni e cittadini si riuniscono oggi giovedì 24 ottobre in un presidio tra via Soperga e via Marocco a Milano, luogo dove il 35enne Francesco Caputo ... (fanpage.it)

“Se volete giocare alla play station dovete divertirvi con me” e abusava di due sorelle: indagato il fratellastro - SALENTO - Avrebbe abusato di due sorelle all’epoca dei fatti di 9 e 10 anni facendo leva sul rapporto di parentela e su un ricatto: "Se volete giocare alla ... (corrieresalentino.it)

Orrore nel Salento, «abusò delle sorelline»: indagato il fratellastro - Nella mattinata di ieri si è svolto l’incidente probatorio (permette di cristallizzare la prova in vista di un eventuale processo) davanti al gip Anna Paola Capano, presso la Procura per i minorenni ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

FRATELLASTRO «Abusò delle sorelline», orrore in Salento: indagato il fratellastro - Nella mattinata di ieri si è svolto l’incidente probatorio (permette di cristallizzare la prova in vista di un eventuale processo) davanti al gip Anna Paola Capano, presso la Procura per i minorenni ... (statoquotidiano.it)