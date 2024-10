Rossi voleva portare tre punti al Forlì: "Contatto su di me, il rigore ci poteva stare" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giocasse a basket, Massimiliano Rossi sarebbe il sesto uomo per definizione: un titolare aggiunto, quel jolly in uscita dalla panchina sul quale puoi fare affidamento a occhi chiusi perché sai che non ti tradirà. Il tutto a dispetto di un minutaggio limitato. Il 26enne centrocampista felsineo in forza al Forlì, subentrato nella ripresa del match infrasettimanale contro il Lentigione valevole per l’8ª giornata di serie D, ha fornito un contributo apprezzabilissimo alla causa biancorossa, sfiorando il clamoroso ribaltone e lamentando la mancata concessione di un calcio di rigore per un presunto fallo ai suoi danni. "Abbiamo affrontato la partita più ostica tra quelle finora disputate tra le mura amiche – ricostruisce Rossi –, contro una squadra che si difende molto bene e pericolosa nelle situazioni in cui si proietta in avanti. Sport.quotidiano.net - Rossi voleva portare tre punti al Forlì: "Contatto su di me, il rigore ci poteva stare" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giocasse a basket, Massimilianosarebbe il sesto uomo per definizione: un titolare aggiunto, quel jolly in uscita dalla panchina sul quale puoi fare affidamento a occhi chiusi perché sai che non ti tradirà. Il tutto a dispetto di un minutaggio limitato. Il 26enne centrocampista felsineo in forza al, subentrato nella ripresa del match infrasettimanale contro il Lentigione valevole per l’8ª giornata di serie D, ha fornito un contributo apprezzabilissimo alla causa biancorossa, sfiorando il clamoroso ribaltone e lamentando la mancata concessione di un calcio diper un presunto fallo ai suoi danni. "Abbiamo affrontato la partita più ostica tra quelle finora disputate tra le mura amiche – ricostruisce–, contro una squadra che si difende molto bene e pericolosa nelle situazioni in cui si proietta in avanti.

