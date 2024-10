Roma-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi saranno impegnati oggi all’Olimpico contro la Dinamo Kiev, partita valevole per la terza giornata della competizione. Fondamentale per gli uomini di Juric conquistare tre punti che darebbero ossigeno a una classifica che vede un solo punto conquistato in due partite. Alla prima giornata la Roma ha pareggiato infatti in casa contro l’Athletic Bilbao, mentre alla scorsa è caduta malamente nella trasferta contro l’Elfsborg. La partita tra Roma e Dinamo Kiev è in programma, allo stadio Olimpico di Roma, oggi giovedì 24 ottobre alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. .com - Roma-Dinamo Kiev: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Latorna in campo in Europa League. I giallorossi saranno impegnati oggi all’Olimpico contro la, partita valevole per la terza giornata della competizione. Fondamentale per gli uomini di Juric conquistare tre punti che darebbero ossigeno a una classifica che vede un solo punto conquistato in due partite. Alla prima giornata laha pareggiato infatti in casa contro l’Athletic Bilbao, mentre alla scorsa è caduta malamente nella trasferta contro l’Elfsborg. La partita traè in programma, allo stadio Olimpico di, oggi giovedì 24 ottobre alle ore 18.45. Ecco le(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All.

