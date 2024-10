Riparte l’operazione di salvataggio dell’ex tettoia Gavazzi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il lungo blackout di circa un anno e mezzo, è ripartito il cantiere per la riqualificazione della storica tettoia ex Gavazzi di Desio, uno degli elementi architettonici rimasti a ricordo dell’antica vocazione industriale della città. Nei giorni scorsi il cantiere di via Carducci, a poche decine di metri dal municipio e dai principali uffici pubblici, si è ripopolato di operai e mezzi. Riprendendo il discorso dove era stato interrotto nell’aprile del 2023, quando la vecchia impresa appaltatrice sparì improvvisamente nel nulla. Una sorpresa che ha costretto l’amministrazione comunale a correre ai ripari. E dopo un altro iter lungo e complesso, in questi giorni è ripresa l’attività. "Dopo tutte le problematiche che abbiamo avuto con la precedente appaltatrice, finalmente sono ripresi i lavori alla tettoia Gavazzi", annuncia il primo cittadino, Simone Gargiulo. Ilgiorno.it - Riparte l’operazione di salvataggio dell’ex tettoia Gavazzi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il lungo blackout di circa un anno e mezzo, è ripartito il cantiere per la riqualificazione della storicaexdi Desio, uno degli elementi architettonici rimasti a ricordo dell’antica vocazione industriale della città. Nei giorni scorsi il cantiere di via Carducci, a poche decine di metri dal municipio e dai principali uffici pubblici, si è ripopolato di operai e mezzi. Riprendendo il discorso dove era stato interrotto nell’aprile del 2023, quando la vecchia impresa appaltatrice sparì improvvisamente nel nulla. Una sorpresa che ha costretto l’amministrazione comunale a correre ai ripari. E dopo un altro iter lungo e complesso, in questi giorni è ripresa l’attività. "Dopo tutte le problematiche che abbiamo avuto con la precedente appaltatrice, finalmente sono ripresi i lavori alla", annuncia il primo cittadino, Simone Gargiulo.

