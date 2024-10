Ragazzo di 22 anni accoltellato in stazione: è grave (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sangue in stazione a Melegnano. Nel pomeriggio di giovedì, poco prima delle 17, un Ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nello scalo ferroviario. Stando alle prime informazioni finora apprese, il giovane sarebbe stato colpito al torace e alla schiena con più fendenti. Soccorso dagli equipaggi Milanotoday.it - Ragazzo di 22 anni accoltellato in stazione: è grave Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sangue ina Melegnano. Nel pomeriggio di giovedì, poco prima delle 17, undi 22è statonello scalo ferroviario. Stando alle prime informazioni finora apprese, il giovane sarebbe stato colpito al torace e alla schiena con più fendenti. Soccorso dagli equipaggi

